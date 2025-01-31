Otel çalışanları patronu yalanladı: Yangın alarmı kapalıydı

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciası 78 kişinin ölümüne sebep oldu.

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Otel sahibi: Çalışanlar sorumlu

Otel çalışanları, otelin sahibi Halit Ergül’ün ifadelerini yalanlayarak ihmalleri bir bir sıraladı. Otelde gece saatlerinde güvenlik personeli bulunmadığını belirten çalışanlar facia sırasında yangın alarmı ve herhangi bir su fıskiyesinin de çalışmadığını, çok aramalarına rağmen yangın tüpü bulamadıklarını ifade etti. Bir otel çalışanı ise, “Yangın alarmları odalarda müşteriler sigara içtiği için kapalı oluyordu” iddiasını ortaya attı.

Hürriyet’in haberine göre, yangının çıktığı gece mutfakta kahvaltı hazırlayan çalışanlardan biri olan Faysal Yaver, verdiği ifadesinde “Ben, yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskıyesi çalışmadı. Biz sadece kendi sesimiz ve imkânlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık” dedi.

Haber Merkezi