Otel sahibi: Çalışanlar sorumlu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin can verdiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün savcılık ve Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı.

İşletmeci diğer oteli için orman katliamı yapmış Ergül ifadesinde, “Özel güvenlik birimimiz, 24 saat otelin içerisinde gezer. Her yönden otelin güvenliğini sağlarlar. Yangın olduğunda ikaza basarlar. Haber verirler. Bir de elektrik teknik servisimiz vardır. Bu servis de herhangi bir arıza olduğunda anında müdahale ederler. Mutfaktaki elektrikli eşyaların kontrolü aşçıbaşındadır. Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekmektedir. Gece mutfakta 4 kişi kahvaltıyı hazırlamak üzere görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da bunlara aittir. Yangın merdivenlerini müşteri ve personel kullanmaktadır. Ben elektrikçiyle yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmiştim. Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur” ifadelerini kullandı. AA

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