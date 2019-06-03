Otoyollarda bayram yoğunluğu sürüyor

Bayram tatili dolayısıyla trafik akışının yoğunlaştığı Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşımda süreli aksamalar yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesimi Ankara yönünde yoğunluğa neden olurken, zaman zaman yaşanan trafik kazaları da trafiği ayrıca yavaşlatıyor. Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde meydana gelen kazanın ardından Kaynaşlı gişeler, 1, 2 ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolda araç kuyrukları oluştu. Bu arada otoyoldaki yoğunluk, drone ile görüntülendi. Emniyet ve kara yolları ekiplerinin çekicileri yönlendirmesinin ardından araçlar bulundukları yerlerden kaldırılarak trafik akışı rahatlatıldı. Yolda özellikle emniyet şeridinde duran veya buradan ilerlemeye çalışan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Araç yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor. AA

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