Özel güvenlik şirketleri tartışılıyor

TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen saldırının ardından, “Güvenlik zafiyeti” tartışmaları ortaya çıktı.

İstihbarat zafiyeti var mı?

TUSAŞ gibi kritik önemi bulunan bir kurumun özel güvenlik şirketine teslim edilmesi tepki çekti. Şirketi koruyan özel güvenliğin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü’nün kayınbiraderi Mustafa Çiftçi’nin olduğu iddiası ise tartışmaları daha da artırdı. Tartışmaların ardından gözler, kamunun özel güvenlik hizmeti için harcadığı paraya çevrildi. AKP iktidarında egemen kılınan liyakatsizlik, kamu kurumlarının güvenliğinin sağlanmasında da kendisini gösterdi.

BirGün’ün haberine göre İktidarın, “Ucuz ve avantajlı” olduğu gerekçesiyle tercih ettiği özel güvenlik hizmet alımları bütçede de karadelik oluşturdu. Kamu binalarının güvenliği için özel şirketlere hemen her ay yüz milyonlarca lira para aktarıldı. Merkezi yönetim bütçe giderleri, özel güvenlik hizmet alımı harcamalarının büyüklüğünü ortaya koydu. İktidarın, 2021 yılı itibarıyla bütçe giderleri içinde gizlediği özel güvenlik hizmet alımı harcamalarının 2009-2020 dönemindeki toplam tutarı 7 milyar 965 milyon 963 bin TL olarak kayıtlara geçti.

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