'Pandemi yaşanılacak krizlerin sonuncusu olmayacak'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının krizlerin sonuncusu olmayacağı konusunda uyardı.

Pazar günü ilki düzenlenen Uluslararası Salgın Hazırlık Günü münasebetiyle bir video yayınlayan Tedros, "Tarih bize bunun son salgın olmadığını ve salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu söylüyor" dedi.

DSÖ başkanı, hükümetler ve toplum tarafından desteklenen halk sağlığına daha iyi yatırımın "çocuklarımızın ve onların çocuklarının daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir dünya miras almasını sağlayabileceğini" söyledi.

"Herkes pandemiden ders çıkarmalı"

Yeni koronavirüsün son on iki ayda toplumsal ve ekonomik olarak dünyayı "alt üst ettiğini" söyleyen Tedros, bununla birlikte pandeminin bir "sürpriz" olmadığının altını çizerek dünyanın hazırlıksızlığına ilişkin yıllar boyunca çok sayıda uyarı yayınladıklarını belirtti.

"Pandeminin bize verdiği dersleri çok iyi öğrenmemiz gerek diyen DSÖ Başkanı, bu derslerin sadece sağlık sektörünü değil "tüm devlet ve tüm toplumun hazırlık kapasitelerine yapılan yatırımı da içerdiğini söyledi.

İngiltere'de Kovid-19 virüsünün mutasyona uğradığının fark edilmesinin ardından birçok ülke Lpndra ile hava trafiğini askıya almıştı. Almanya, Fransa ve Japonya'da İngiltere'den gelen kişilerde bu virüse rastlanmıştı.