Pandemide hak kayıpları arttı

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs, dünya çapında tam 131 yıldır kutlanıyor.

Türkiye’de 1 Mayıs kutlamaları bu yıl da koronavirüs salgınının gölgesinde kalırken pandemi, son bir yılda neden olduğu ekonomik tahribatla işçilerin çalışma şartlarını daha da ağırlaştırdı. Çoğu sektörde çalışmak zorunda bırakılan işçiler, hastalanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

DİSK’e göre şu anda ücretsiz izne çıkarılan 2,7 milyon kişi ve ailesi günde 50 TL’yle yaşamak zorunda. Bir yılda 177 bin işçi de Kod-29’la işten çıkarıldı.

DW Türkçe’ye konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “AKP iktidarının politikaları, pandemiye karşı işçileri, işsizleri, bu süreçte işini kaybedenleri, emekçileri, emeklileri, halkı koruyan politikalar olarak değil 3-5 tane şirketi, sermayeyi koruyan politikalar olarak şekillendi. Ne olursa olsun çarklar dönecek anlayışıyla Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline geldi” yorumunu yapıyor.