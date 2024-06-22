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Paradan para kazananlar vergi vermezken VERGİ PAKETİ VATANDAŞI EZECEK

22 Haziran 2024, Cumartesi 02:16
HÜKÜMETİN YENİ VERGİ PAKETİ TBMM’YE SUNULURKEN, EKONOMİSTLER PAKETE SERT TEPKİ GÖSTERDİ. PAKETİN DAR GELİRİNİN, ESNAFIN, ÜRETİCİNİN ÜZERİNE YENİ YÜKLER GETİRECEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.

Verginin %60’ı dar gelirliden

Ekonomist Ozan Bingöl, yeni vergi paketinde yükün yine dar gelirlinin üzerine yükleneceğini vurgulayarak, "Türkiye’de yüzde 70’lere dayanmış dolaylı vergi söz konusudur. Paradan para kazananlar vergilenmezken, dar gelirli bordro mahkumunun vergisi daha eline geçmeden, kaynakta kesilmekte” dedi.

IMF’siz IMF programı

“Türkiye’de tarihin ilk IMF’siz IMF programı uygulanıyor” diyen ekonomist Serkan Özcan, IMF programına benzemeyen tek yönünün, bu politikaların hesap verebilirlikten uzak olması olduğunu vurguladı. AKP’li Şamil Tayyar da, “Düzenleme, neredeyse nefesi bile vergiye tabi tutuyor” dedi.

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VERGİ PAKETİ VATANDAŞI EZECEK

Ekonomistler; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM’ye sunulması planlanan yeni reform paketi ile vatandaşın ezileceğine dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM’ye sunulması planlanan yeni reform paketi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda şekillendirilen ve TBMM’ye sunulması planlanan bu paket, vergi adaletini güçlendirme, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirme ve doğrudan vergilerin payını artırma amacı taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak için vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamak” mesajıyla hazırlanan paket, çeşitli yenilikler içeriyor. Özellikle çok uluslu şirketlere yönelik asgari kurumlar vergisi uygulaması ve yerel asgari kurumlar vergisi modeli dikkat çekiyor.

Büyük bir adaletsizlik kaynağı

Ekonomist Ozan Bingöl, “Vergi adaleti konusunda öncelikle niyet ve samimi bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Türkiye’de yüzde 70’lere dayanmış dolaylı vergi söz konusudur. Bunun anlamı aldığı paranın tamamını harcayanın daha yüksek oranlı vergilendirilmesidir. Büyük bir adaletsizlik kaynağıdır. Ama dolaysız vergiler kısmında da büyük adaletsizlikler var. Paradan para kazananlar vergilenmezken, dar gelirli bordro mahkumunun vergisi daha eline geçmeden, kaynakta kesilir. Ödenen gelir vergisinin yüzde 60’tan fazlası ücretlilerden kesilen gelir vergisidir. Vergide adaletin temel prensibi mali güce göre vergilemedir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok almaktır. Vergiyi tavana, geliri tabana yaymaktır…”

Milletin cebindeki her kuruşa göz dikiyorlar

Ekonomist Serkan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada reform paketini sert bir dille eleştirdi. Özcan, mevcut ekonomik politikaları eleştirerek, “Türkiye’de tarihin ilk IMF’siz IMF programı uygulanıyor! Bir saplantılı iktisat politikası nedeniyle kontrolden çıkmış olan enflasyon ve arka kapıdan satılmış döviz rezervleri için utanç verici bir faizle denge sağlanmaya çalışılıyor!” ifadelerini kullandı.

Özcan, açıklamasında şunları söyledi: “Bütün hedef o ağızlarından düşürmedikleri yatırımı, üretimi ve istihdamı olabildiğince soğutmak! Yetmiyor; kontrolden çıkmış enflasyonun, harcamaların ve faizin yarattığı mali dengesizliği ortadan kaldırmak için milletin cebindeki her bir kuruşa göz dikiyorlar!” Özcan, mevcut politikaların IMF programına benzemeyen tek yönünün, bu politikaların hesap verebilirlikten yoksun olması olduğunu vurguladı. Özcan, “Bugün yaşanan işlerin; başta siyasi ve bürokratik sorumluları hesap vermediği ve millet fakirleşirken zenginleşenler elini taşın altına koymadığı sürece bu politikalar hiçbir işe yaramayacak! Önce samimi olun!” dedi.

Nefesi bile vergiye tabi tutuyor

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni vergi paketini “kalp ameliyatı” benzetmesi yaparak eleştirdi.

Yeni vergi sisteminin “hayli can sıkıcı” düzenlemeler içerdiğinden söz eden Tayyar, “Ekonomi yönetiminin ‘vergi adaleti’ olarak sunduğu bu düzenleme, neredeyse nefesi bile vergiye tabi tutuyor. Sanki kalp ameliyatı yaparken hastanın ciğeri de sökülüyor. Ekonomi bürokrasisinin şekillendirdiği bu vergi paketi, mecliste yeniden düzenlenmezse, hayat pahalılığı ve derin yoksulluk nedeniyle artan toplumsal huzursuzluk, zirve yapar” dedi.

Haber Merkezi

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