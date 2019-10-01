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2 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Parlamenter sisteme dönülmeli

01 Ekim 2019, Salı 19:00
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yeni yasama yılı açılışı öncesi açıklamalarda bulundu.

Habertürk’ün haberine göre, parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Türkkan, şöyle devam etti:

“Yeni yasama yılına girerken, en büyük üzüntüm, milletimizin TBMM’den ciddî beklentileri var. Ancak bu sistemle TBMM milletimizin taleplerini karşılayacak durumda olmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, parlamentoyu Sayın Cumhurbaşkanımızın hukukî kanun haline getiren bir organ haline getirdi. Milletimizin beklentilerini karşılayabilecek bir kurum olmaktan uzaklaştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerine güçlendirilmiş bir parlamentoya dönüşü istiyoruz denilmesini arzu ediyoruz.” Meclis’e gelen Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ilişkin eleştirilerin dikkate alınmadığını açıklayan Türkkan, “İlk gelen pakette desteklediğimiz ve sakıncalı gördüğümüz yerler var. Biz tekliflerimizi iletmiştik. Çok fazla değişiklik yapılmamış. Demokrasiyi geniş tutacaksınız, insan hakları ihlâllerini engelleyeceksiniz. Kaliteli bir demokrasi getireceksiniz. Yargılamaları tarafsız bir yargıya yaptıracaksınız. HSK’nın yapısı değişmeli” diye konuştu.

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