Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 5 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Çatışmada ağır yaralanan iki asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler ve Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli ve Piyade Teğmen Abdulkadir Güler için taziye mesajı yayımladı.

Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verildi

28 yaşındaki şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi, İzmir'deki ailesine ulaştırıldı.

Cankaya'nın Bornova'da ailesine acı haberi, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı.

Şehit Cankaya'nın nişanlı olduğu ve bu yaz yapılacak düğünle dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi.

Çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki şehidin ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Bekar olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehadet haberi, Antalya'daki ailesine verildi.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Portakal Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağa belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. 28 yaşında şehit olan Güler'in babaevine Türk bayrakları asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşı, yarın Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'nda bulunan Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehadet haberi, Ankara'daki ailesine verildi.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 272. Cadde'deki bir apartmanda yaşayan şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağa, belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. 24 yaşında şehit olan Doğan'ın babaevine Türk bayrakları asıldı.

Üç ay önce nişanlandığı öğrenilen şehidin naaşının, yarın Kızılcahamam'ın Berçinçatak Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehadet haberi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ailesine verildi.

Askeri erkan ve yetkililer doktor ve psikolog eşliğinde şehidin Modern Evler Mahallesi'ndeki babaevine şehadet haberini ulaştırdı.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.