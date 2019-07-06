Pendik'te 260 kilometre karelik ormana teknopark yapılacak iddiası

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kurtköy mahallesine bağlı yaklaşık 260 bin metre karelik bir ormanlık alana teknopark yapılmasına karar verildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandı.

Söz konusu teknopark alanı olarak belirlenen yer Sabiha Gökçen Havalimanı’nın doğusunda yer alıyor. Bölge Harita ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ndeki niteliği ormanlık alan olarak geçiyor. Alanın büyüklüğü ise yaklaşık olarak 260 bin metrekareye denk geliyor. Kuzey Ormanları Savunması’ndan Nuray Çolak, ormanlık alanda yapılmak istenen projeye tepki göstererek, “İstanbul’da kaybedecek 1 metrekare dahi orman alanımız olmamalı” dedi.

KUZEY ORMANLARINA TAHRİP EDİLİYOR

Çolak, “Üçüncü havalimanı, üçüncü köprü gibi projelerle tahrip edilen kuzey ormanlarında, bu büyük projelerin yanı sıra taş ocakları, yollar, rüzgar enerji santralleri, mesire alanları, özel eğitim tesisleri, spor alanları gibi pek çok faaliyete de izin veriliyor” diyerek dün yayınlanan kararla ilgili olarak şunları söyledi: “Resmi Gazete yayımlanarak ilan edilen Cumhurbaşkanı kararıyla Kurtköy bölgesindeki orman alanının teknopark alanı olarak ayrılmasına yönelik kararı, kuzey ormanlarına yapılan saldırının bir parçası olarak görüyoruz. Tarım alanı üzerine oturan Sabiha Gökçen Havalimanı ile TEM Otoyolu arasındaki kalan orman alanının, bir kısmını önce TEM bağlantı yolları ardından 2B (Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine’ye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun) yasasıyla kaybetmiştik. Geldiğimiz noktada kalan orman parçasının da teknopark adı altında imara açılmak istendiğini görüyoruz.”

‘KAYBEDECEK BİR METRE KARE DAHİ ORMAN ALANIMIZ OLMAMALI’

Ormanlık alanların muhafaza edilmesi gerektiğini söyleyen Çolak, “İklim kriziyle yüz yüze olduğumuz bu dönemde İstanbul’da kaybedecek 1 metrekare dahi orman alanımız olmamalı” dedi. Çolak şöyle devam etti: “Kuzey ormanlarının daha fazla tahrip edilmemesi için bölgenin muhafaza ormanı ilan edilmesine yönelik çağrımızı bu vesile ile yineliyoruz. Kuzey ormanları üzerinde planlanan tüm projelerin iptal edilmesi, ormanın zarar gören kısımlarının en kısa zamanda rehabilite edilmesi ve orman alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmalara zaman kaybetmeden başlanması gerekiyor.”

PROJE HAVALİMANI İLE BİRLİKTE TASARLANMIŞ

Söz konusu ormanlık alandaki proje 20 Nisan 1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararına dayanıyor. Pendik Kurtköy’de İTEP (İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi) amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere 13 milyon metre kare genişliğinde bir arazi kamulaştırılmıştı. Bu alanın içerisinde yaklaşık 2,5 milyon metre kare arazi Teknopark İstanbul için ayrıldı.