Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından, 4 Temmuz'da Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Piyade Yarbay Demirkan için paylaştığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman askerimiz Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehadet mertebesine ulaştı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. AA

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