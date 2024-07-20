"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

20 Temmuz 2024, Cumartesi 02:12
Milli Savunma Bakanlığından, 4 Temmuz'da Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Piyade Yarbay Demirkan için paylaştığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman askerimiz Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehadet mertebesine ulaştı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 542
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail suyu silah olarak kullanıyor - Gazze'deki temiz su sıkıntısı artarak devam ediyor!

    3,5 milyon hane aşırı yoksul

    Motosiklet kazalarında bir yılda 548 kişi öldü

    Srebrenitsa soykırımından dünya ve Avrupa ders çıkarmalı

    Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

    Cesetleri yok eden bomba

    Kararı doktoru verecek

    Yanlış hesap Bağdat’tan döner

    Yandaşların cebine 37 milyar dolar girdi

    Devran değişecek, hesap sorulacak

    Microsoft: Tüm hizmetler kurtarıldı

    Emekliliğe yeni sistem geliyor

    10 dakikada ertelendi

    TÜİK’e göre Türkiye’ye gelenden çok giden var

    Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

    Manuel viteste tarihi düşüş

    Teknik aksaklık hakkında Microsoft'tan açıklama

    AKOM'dan İstanbul'a Afrika-Basra sıcakları uyarısı

    Gazze hepimiz için kara leke

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kendimizi size kullandırtmayız”
    Cevher İLHAN

    “15 Temmuz” vahameti
    Ali FERŞADOĞLU

    Hedef, tüm cemaat ve tarikatların kökünü kazımaktı
    Ahmet BATTAL

    Eli öpülecek devleti büyüten AKP
    Genel

    Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
    Genel

    Devran değişecek, hesap sorulacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Alın size adalet!
    Genel

    Cesetleri yok eden bomba
    Genel

    Yanlış hesap Bağdat’tan döner

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.