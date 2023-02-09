Prof. Dr. Alaaddin Başar vefat etti

Erzurum Risale-i Nur talebelerinden Prof. Dr. Alaaddin Başar ağabey Pazartesi sabahı Erzurum’da vefat etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören, Alaaddin Başar’ın cenazesi ikindi namazını müteakip Erzurum Narmanli Camiinde kılınarak asri mezarlıkta toprağa verildi. Ömrünü Kur’an ve iman hizmetiyle geçiren Alaaddin ağabey 1947 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve yüksek tahsilini aynı ilde tamamladı. 1969 yılında İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1970 yılında asistan, 1974’de doktor, 1978’de doçent, 1988’de profesör oldu. Aynı fakülteden 2011 yılında emekli oldu.

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