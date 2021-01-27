Prof. Dr. Bahadır Erdem: Bu zihniyet teröristlere yarıyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, iktidarın kendisi gibi düşünmeyen herkesi ‘teröristlikle’ suçladığına dikkat çekerek, “Bu durum, terörü zayıflatmıyor, bana kalırsa tam aksine güçlendiriyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Independent Türkçe’ye konuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin Demirtaş hakkında verdiği kararı değerlendiren Erdem, karar gereği tutuklunun serbest bırakılması gerektiği söyledi. Türkiye’nin Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) uyacağına dair taahhütte bulunduğunu hatırlatan Erdem, bir anda ‘teröriste destek’ vermekle suçlandığını ifade etti. Erdem, “Türkiye’nin hiçbir zaman kişiye özel kararların verildiği bir ülke olmasını istemeyiz. Önemli olan yargının tarafsız, siyasetten uzak olmasıdır ve hakim teminatının sağlanmıştır olmasıdır. Bu gerçekten sonuna kadar işletilmesi gereken bir durumdur” diye konuştu.

‘Benim kavgam aksayan hukuk düzeniyle’

Selahattin Demirtaş ve diğer uzun tutukluların durumundan kimsenin mutlu olmaması gerektiğinin altını çizen Erdem, “Bizler bu uzayan yargı süreçlerinden mutsuz olmalıyız” dedi. Bu duruma dikkat çeken bazı parti yetkililerinin iktidar ortakları tarafından “teröristlikle” suçlandıklarına işarete eden Erdem, şöyle konuştu: “Bunlar ‘terörist’, şunlar ‘yerli ve millî değil’ denilmesi birilerinin işine geliyor. Benim bütün kavgam aksayan hukuk düzeniyledir. Mahkemeler çözüm bulsun, Türk yargısı bir karar versin diye arzu edilmiyor. Yargı karar vermeyip işi uzattıkça bu siyasetin işine geliyor. Bu uzayan yargının ne kadar kullanışlı bir malzeme olduğuna lütfen dikkat edin. Bunun üzerinden bu dâvânın sanığı Selahattin Demirtaş’a ‘terörist’ demiyorsunuz. İktidar ve ortakları ile onları destekleyenleri, herkesi de bir güzel ‘teröristlikle’ suçluyorlar. Bu kullanışlı malzeme üzerinden millet de bir güzel bölünüyor. Bizim için kişiye özel yargı olmaz, kişiye özel karar olmaz. Ben şunu diyorum: dâvâsı bir an önce bitirilsin. Yargı karar verdikten sonra üzerinden konuşulur. Kesin hukuk kararı üzerinden herkes durumu tartışır ve gerekeni yerli yerine koyar.”

Yargıya büyük bir baskı yapılıyor

“Terörün anlamını ucuzlatmamalıyız” diyen Erdem, şunları söyledi: “Çünkü, terör çok vahim bir suçtur. Dünyanın lanetlediği bir suç ve hukuksuzluktur. Memleketin hayrı için uğraşan insanları çok basit şekilde teröristlikle suçlarsak o zaman gerçek terör arada kaynar. Türkiye’de son yıllarda oturan düzen budur. Bir trol cephesi var. Kendi gibi düşünmeyen herkesi ‘teröristlikle’ suçluyor. Bu durum, terörü zayıflatmıyor, bana kalırsa tam aksine güçlendiriyor.” Türkiye’de son yıllarda yargıya büyük bir baskı yapıldığına dikkat çeken Erdem, “Bunu yapan tabiî ki iktidardır. Muhalefetin böyle bir gücü yok. Daha önceki iktidarlar da benzer uygulamalar yapmışlardır. Bu konuda hiç kimse masum değil. Dünyadaki her iktidar da yargıyı eline almak ister. Ama gerçek bir kuvvetler ayrılığı olduğu zaman böyle bir duruma müsaade edilmez. Biz de yargı güçlü olmak zorunda. Yasama, yürütme ve yargı birbirine vesayet kuramaz. Gerçek anlamda bağımsız üç erk olarak işlemek durumundadır” ifadelerini kullandı.