Prof. Dr. Haluk Savaş vefat etti

15 Temmuz’dan sonra 672 sayılı KHK ile Gaziantep Üniversitesi’nden ihraç edilen ve kanser tedavisi için uzun süre yurtdışına çıkma mücadelesiyle gündeme gelen Prof. Haluk Savaş vefat etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Doç. Dr. Esen Savaş, eşinin vefatını "Melek kalpli eşimi kaybettim" mesajıyla duyurdu. Doç. Dr. Esen Savaş, eşinin vefatını duyurduğu, sosyal medyada paylaştığı mesajında, “Elim birine değsin, Isıtayım üşüdüyse. Boşa gitmesin son sıcaklığım’ zihniyeti ile yaşamış, herkese iyilik yapmaya çalışan, melek kalpli eşimi kaybettim” ifadelerini kullandı. 31 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmıştı Hastanaye kaldırılan Savaş’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘‘Haluk hoca çok rahatsız, sevenlerinden özel dua istiyoruz’ ifadeleri kullanılmıştı. Sosyal medyayı etkin kullanan Prof. Savaş, kanser olduğu dönemde pasaportuna tahdit konulduğu için tedavi amaçlı yurtdışına çıkamadığını dile getirdi. Oluşan kamuoyunun ardından Savaş, tedavi olmak üzere yurtdışına çıktı. Tedavisinin ardından tekrar Türkiye’ye dönen Savaş, KHK TV’nin de kurulmasına öncülük etmişti.

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