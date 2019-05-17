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17 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Ramazan Bayramı tatili için otobüs biletleri şimdiden tükendi

17 Mayıs 2019, Cuma 12:08
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs biletleri tükendi. Bayram süresince 10 milyondan fazla yolcu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 10 bin ek sefer düzenleyecek.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının otobüs firmalarındaki hareketliliği artırdığını belirtti. Bayram tatili dolayısıyla yolculukların 29 Mayıs itibarıyla yoğunlaşacağına dikkati çeken Yıldırım, bu döneme ilişkin biletlerin tükendiğini söyledi.

Özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş dönüş alınması önerisinde bulunan Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, Ramazan Bayramı tatil süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 10 bin ek sefer konulacağını bildirdi.

Yıldırım, bayram tatilinin hemen arkasından okulların bir hafta daha devam etmesi dolayısıyla dönüşlerin olacağını belirterek, 23 Haziran seçimleri nedeniyle de İstanbul'daki seyahatlerin 3 parça şeklinde olmasının beklendiğini kaydetti.

Korsan bilet uyarısı

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine işaret ederek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı.

Vatandaşların, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini de fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 9 günlük bayram tatilini de içine alan 12 günlük süre içinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bilet almayı düşünenlerin acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarılarda bulundu.

"Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın." diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa Yıldırım, bayram dolayısıyla otobüs bilet fiyatlarında artış söz konusu olmadığına işaret ederek, ancak normal zamanda uygulanan yüzde 10'luk indirimin bayram tatili gibi dönemlerde uygulanmadığının altını çizdi.

AA

Etiketler: bayram, tatil, otobüs, bilet
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