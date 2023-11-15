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16 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Ranttan öteye gitmez

15 Kasım 2023, Çarşamba 21:39
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasa ile ilgili  İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gökce, mevcut yasanın lüks konut üretmenin ve kent rantı aktarımının yeni bir enstrümanı olmaktan öteye gidemediğine dikkat çekti. Gökce “Yasa katılımcı, şeffaf, kent ve insan odaklı, yerel yönetimlerin bilgisi, tecrübesi ve kabiliyetini de içine alan, merkezi hükümeti tek aktör olarak konumlandırmayan bir şekilde yapılmalıydı. Ne yazık ki mevcut haliyle yasa lüks konut üretmenin ve kent rantı aktarımının yeni bir enstrümanı olmaktan öteye gidemiyor” dedi.

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