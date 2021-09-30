Reform sözü lafta kalıyor

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, “İktidarın adalet nutukları” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Dünkü yazısında Akyol, “Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk kavramlarıyla konuşuyor, reform kavramına çok değer veriyor… Ama uygulamada çok defa kavramların içi boş kalıyor. Sayın Gül’ün söylediği şu sözler: “Herkesin Anayasa Mahkemesi kararlarına uyması hukukun emredici hükmü ve hukuk devletinin gereğidir. Bu konuda yaptığımız çalışmalarla bu kuralı tahkim ediyoruz.”

Elbette alkışlıyorum bu sözleri fakat uygulamaya bakıyorum; Gül’ün başkanlığındaki HSK “hukuk devletinin bu gereğine” uymuyor! Gül bu konuşmayı 23 Eylül’de, AB ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen “AYM’nin kararlarının uygulanması” konulu toplantıda yaptı… Şimdi 27 Eylül günlü habere bakalım: “AYM’nin ihlâl kararını yok sayan hâkim, HSK tarafından birinci sınıfa terfi ettirildi!..” Söz konusu hâkim siyaseten kritik konulardaki kararlarıyla biliniyor” ifadelerini kullandı.