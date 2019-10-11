RTÜK’ten medyaya harekât uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) medya kuruluşlarını Barış Pınarı Harekâtı boyunca yapılan haberler konusunda uyardı.

RTÜK açıklamasında “Türk milletinin ve şanlı Türk ordusunun moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyecek, terörün amacına hizmet eden eksik ya da yalan ve taraflı bilgilerle vatandaşlarımızı yanlış yönlendirebilecek yayınlar konusunda asla müsamahamız olmayacaktır” dedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu açıklamaya tepki gösterdi. Euronews’in haberine göre, Önderoğlu, açıklama için “Olgulara sadık kalarak haberleştirme veya eleştirme işlevi üzerinde yıldırıcı bir etki oluşturur. Kurumdan temiz/nesnel gazeteciliğe dair daha fazla uyarı beklerdik” dedi.

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