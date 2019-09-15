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15 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

'S-400 sisteminin ikinci batarya malzemelerinin intikali tamamlandı'

15 Eylül 2019, Pazar 13:22
Milli Savunma Bakanlığı, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı" açıklamasında bulundu.

Milli Savunama Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci sevkiyatının tamamlandığını duyurdu.

​MSB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de Rusya Federasyonu ile imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline de 27 Ağustos 2019’da başlanmış ve bugün tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

MSB, sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimlerinin devam ettiğini de belirtti. Açıklamada, "Sistemin Nisan 2020’de faal hale getirilmesi planlanmaktadır" denildi.

Etiketler: S-400, sistem, intikal, batarya
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