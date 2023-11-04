"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Şaban Döğen’i duâlarla anıyoruz

04 Kasım 2023, Cumartesi 21:20
2009 YILINDA VEFAT EDEN YAZARIMIZ ŞABAN DÖĞEN’İ RAHMETLE YAD EDİYORUZ.

Bir Şaban Döğen geçti bu dünyadan

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

Ömrünü Risale-i Nur hizmetinde geçirmiş, gazetemiz yazarlarından Şaban Döğen’i vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz.

Şaban Döğen 1974 yılında Yeni Asya’da başladığı yazarlık hayatını, 4 Kasım 2009’da, Yeni Asya yazarı olarak noktaladı. Şaban Döğen, ani rahatsızlığı dolayısıyla 29 Ekim 2009 tarihinde İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Koroner Bakım servisine yatırılmış, yoğun bakımda yaklaşık 1 hafta kaldıktan sonra 4 Kasım sabaha karşı 01.35’de Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Doktorları, vefat sebebini “aort damarı yırtılması” olarak açıklamıştı. Cenazesi 5 Kasım 2009’da memleketi Kargı’da kılınan ikindi namazını müteakip defnedilmişti.

ŞABAN DÖĞEN KİMDİR?

1952 yılında Çorum’un Kargı ilçesinde doğdu. 1974’te Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Beş yıl Sarıkamış Vaizliği yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına geçti. Yurdun değişik yerlerinde ortaöğretimde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği yapan Döğen, 1996’da emekli oldu. Evli; ikisi kız, biri erkek üç çocuk babasıydı. İlk eseri “Kur’ân’dan Tekniğe” adıyla yayınlanan Döğen’in Yeni Asya’da neşredilen eserlerinin bazıları şunlardır: Dinimi Öğreniyorum, Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi (2cilt), Kur’ân’dan Tekniğe, Kur’ân’dan İcadlara, Kur’ân’dan Kâinata, Hayat Ne Güzel, Gençliğe Mesaj, Huzura Koşmak, Risâle-i Nur ve Tarikat.

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD ateşkese karşı

    Demokraside “düşük seviye”deyiz

    Şaban Döğen’i duâlarla anıyoruz

    Sıvı yağda kriz olmaz

    Asgari ücret 4 ayda 3 bin lira eridi

    En çok gıda israfı evlerimizde

    Pahalılık göçe zorluyor

    Sözleşmeli Er Samet Bektaş, Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle şehit oldu

    DSÖ, Gazze'deki hastanelerin yakınlarına düzenlenen saldırıları kınadı

    Çanakkale'deki yangının olduğu alanda gözlemlenen sağanak yağmur sevince sebep oldu

    Gazze'de 9 bin 488 Filistinli şehit oldu

    Gazze'deki saldırıları tartışmamışlar bile!

    Filistin'e destek verdiği için sözleşmesi feshedildi!

    Sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırı doğrulandı

    ABD’den İsrail’e 14.3 milyar dolar yardım

    Blinken, suçu HAMAS’a attı

    ‘Susun, yazmayın, konuşmayın’

    Adalet Bakanı: Bunlara müsaade edelim mi?

    Zıpkınla avlandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Tam bir tesanüde şiddetle muhtacız”
    Genel

    Adalet Bakanı: Bunlara müsaade edelim mi?
    Ahmet BATTAL

    “Türkiye geçilmez” oldu mu?
    Cevher İLHAN

    Daha kaç masumun ölmesi bekleniyor?
    Ali Rıza AYDIN

    Bir kiracı dramı
    Feyzullah ERGÜN

    Kur’an sofrasından tefekkür meyveleri -1
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbet devam etsin, şûrâ kuvvet bulsun
    Genel

    ‘Susun, yazmayın, konuşmayın’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.