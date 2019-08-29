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29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Sadullah Ergin AKP'den istifa etti

29 Ağustos 2019, Perşembe 09:22
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuruluşu içinde yer alan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, AKP'den istifa ettiği ortaya çıktı.

Ergin'in Babacan'ın Temmuz ayında AKP'den istifasından birkaç gün sonra Yargıtay'ın internet sitesine girerek doğrudan parti üyeliğine son verdiği belirtildi.

Babacan hareketi içinde yer alan bazı eski bakan ve milletvekillerinin de istifa kararı aldığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, parti kuruculuğundan ayrılan ve AKP'den istifa eden Ali Babacan'ın ardından, yeni oluşum içinde yer alacağı belirtilen bazı isimler de, AKP ile yollarını ayırmaya başladı.

Bu isimlerden ilki, Babacan ile birlikte yeni parti oluşumu içinde etkin rol al alan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu. Ergin'in istifa kararı dün kamuoyuna yansımasına karşın, Babacan'ın AKP'den istifasını açıkladığı 16 Temmuz'dan bir kaç gün sonra istifa ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Ergin, istifasını e-devlet üzerinden Yargıtay'ın sitesine girerek doğrudan "parti üyeliğini sonlandırma" yöntemiyle yaptı.

BBC Türkçe

Etiketler: Sadullah Ergin, istifa, AKP
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