Sağlık Bakanı Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüse fırsat tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

*** Sağlık Bakanlığından, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin vefat ettiğini, vaka sayısının 27 bin 69'a, can kaybının ise 574'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının ise 1042 olduğu kaydedildi. AA

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