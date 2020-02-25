"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 51

Sağlık Bakanı: Türkiye’de virüse rastlanmamıştır

25 Şubat 2020, Salı 19:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını, komşu ülke İran'da da ölümlere yol açtı. Türkiye, salgının İran'da da görülmesi üzerine sınır kapılarında tedbirlerini artırdı. İran'da yaşayan Türkiye vatandaşları da koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmeye başladı.

Türkiye'ye dönmek isteyenler için özel sefer düzenlendi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağı, öğle saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat, ilk kontrollerinin ardından havalimanında bekleyen ambulanslarla karantina hastanesi olarak hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledildi. Yolcular, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Koca, "Türkiye’de virüse rastlanmamıştır, tüm çabamız bunun devam etmesidir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Tüm numuneler için çalışmaya başlandı. Sonuçlar birkaç saat içinde belli olmuş olur. Çıktığı anda sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. İran'dan gelen 140 kişi içinde ateşi olan kimse bulunmamaktadır. Yolcuların ilk bulgularında virüs belirtisi yok." dye konuştu. 

Etiketler: Sağlık Bakanı, Türkiye, virüs
Okunma Sayısı: 64
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'tan 'aşı' açıklaması

    Sağlık Bakanı: Türkiye’de virüse rastlanmamıştır

    Rusya: ABD'nin tehditlerinden korkmuyoruz

    Lavrov, İdlib'de ateşkesi reddetti

    Benzine 10 kuruş indirim

    THY, bugünkü Tahran-İstanbul seferlerini iptal etti

    İdlibli ailenin 'sırtlan' nöbeti

    İran Sağlık Bakanlığı: 15 kişi koronavirüs sebebiyle öldü

    'İran uçağındaki yolcular 14 gün gözlem altında tutulacak'

    ABD'de de gündem Kovid-19

    Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek öldü

    30 bin kişi 4 yıl sonra doğum gününe hazırlanıyor

    Gazete dağıttılar

    Bahçeli'den deprem uyarısı

    Şampiyonluk yarışı kızıştı: Son 3 haftada liderlik 3 kez el değiştirdi

    Erdoğan'dan İdlib, Libya ve yeni tip koronavirüse ilişkin açıklama

    Çin ile İran seferlerine ilişkin THY'den açıklama

    İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor

    ‘Cennette görüşürüz’

    Libya ve İdlib’de neler oluyor?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şimdi de Libya şehitleri
    Ahmet BATTAL

    Vekiller savcılara neler diyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Nurlu aylar, Nurlu günler
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsenizi bütün ruhumla tebrik ediyorum
    Genel

    ‘Cennette görüşürüz’
    Cevher İLHAN

    “Felâketi siyasileştiren” asıl felâket
    Genel

    Libya ve İdlib’de neler oluyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tekerrür: Muhalefet hain midir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman ne zaman ve niçin gazete okumayı bıraktı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.