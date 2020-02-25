Sağlık Bakanı: Türkiye’de virüse rastlanmamıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yaptı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını, komşu ülke İran'da da ölümlere yol açtı. Türkiye, salgının İran'da da görülmesi üzerine sınır kapılarında tedbirlerini artırdı. İran'da yaşayan Türkiye vatandaşları da koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmeye başladı.

Türkiye'ye dönmek isteyenler için özel sefer düzenlendi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağı, öğle saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat, ilk kontrollerinin ardından havalimanında bekleyen ambulanslarla karantina hastanesi olarak hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledildi. Yolcular, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Koca, "Türkiye’de virüse rastlanmamıştır, tüm çabamız bunun devam etmesidir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Tüm numuneler için çalışmaya başlandı. Sonuçlar birkaç saat içinde belli olmuş olur. Çıktığı anda sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. İran'dan gelen 140 kişi içinde ateşi olan kimse bulunmamaktadır. Yolcuların ilk bulgularında virüs belirtisi yok." dye konuştu.