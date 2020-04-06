Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri paylaştı

Sağlık Bakanlığı koronavirüsüyle ilgili son gelişmeleri https://covid19.saglik.gov.tr/ adresi aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı. 'Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu' adıyla paylaşılan tabloda Türkiye'de 75 vatandaşımızın daha vefat ettiği belirtilerek toplam vefat sayısının 649'a yükseldiği duyuruldu. Bugünkü iyileşen 284 kişi ile birlikte toplam 1326 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.'' ifadelerini kullandı. AA

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