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10 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Sağlık çalışanları adaletsizlikle karşı karşıya

09 Temmuz 2024, Salı 23:51
Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) Başkanı Abdurrahman Aktürk, sağlık emekçilerinin karşılaştığı fazla mesai ücreti adaletsizliklerine dikkat çekti.

İş yasasına göre, çalışanların fazla mesai için normal ücretlerinin yüzde 50 fazlasını alması gerekirken, sağlık çalışanları bu oranın çok altında, yalnızca yüzde 20’sini alabiliyor.

Aktürk, “Gece, gündüz, hafta sonu ve resmi tatillerde nöbet tutan sağlık çalışanları, hak ettikleri ücretin sadece bir kısmını alıyorlar” dedi.

Temmuz ayı zamları öncesinde, bir lisans mezunu hemşire fazla mesai yaptığında saat başına yalnızca 75 lira alıyordu, bu da saatlik asgari ücretin altında bir değerdi. Cumhuriyet’tin aktardığına göre, yapılan zamlarla birlikte bu ücret saatlik asgari ücreti geçerek 90 liraya ulaştı. Buna karşın, Aktürk, sağlık çalışanlarının aldığı bu ücretin, vasıfsız işçilerin aldığı asgari ücretten yalnızca 2 lira fazla olduğuna dikkat çekti. Aktürk, “Fazla mesai ücreti, normal mesai ücretinden düşük olamaz. Sağlık çalışanlarının hak ettikleri ücretler, ivedilikle düzeltilmelidir” diye konuştu.

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