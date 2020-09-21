Sağlık çalışanlarının istifaları TBMM’de

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, sağlık emekçilerinin istifalarını gündeme taşıdı.

Yeşil; “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle ülkemizde de yeniden vakaların artış göstererek hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün hızla arttığı bir döneme doğru gidilmektedir. Vak’aların artması nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranı artmakta ve sağlık emekçilerimizin üzer- lerindeki yük taşınamayacak noktaya ulaşmıştır” dedi.

Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yazılı soru önergesi veren Yeşil, Ankara’da istifa eden hekimlerin sayısını sordu. Pandeminin başladığı andan itibaren birçok sağlık emekçisi vefat ettiğini hatırı sayılır sayıda sorunun çözülememesi sebebiyle hekimlerimizin istifa sürecine girdiği yönünde duyumlar aldıklarını söyleyen Yeşil, “Bilimsel veriler ve sonuçlara göre hareket edilmesi, hekimlerimizin uyarılarına göre planlama yapılması gerekirken ne yazık ki yetkililer Donkişot gibi yel değirmenlerine doğru koşturmaya devam edip bildiğini okuyor” ikazında bulundu.

Ankara - Recep Gören