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22 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Sağlık sistemi çöktü

22 Ekim 2024, Salı 17:09
AKP’nin ‘gurur kaynağı’ Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kamusal sağlık sistemi adım adım yok edildi. Sağlıkta özelleştirmenin, hastaneleri ticarethaneye çevirmenin faturası ağır oldu.

Sağlıksız sağlık sistemi
Şimdi de diyaliz çetesi
“Yenidoğan Çetesi”nin suç dosyası çok kabarık
Sağlık Bakanlığı deneme tahtası değildir

 

Ülkeyi sarsan “yenidoğan çetesi” buzdağının görünen bir kısmı sadece. Sağlık sisteminin her basamağında ayrı bir sorun yaşanıyor. Tedaviye erişimin zorluğu, gereksiz tahlil ve tetkikler, ulaşılamayan ilaçlar, yatışlar, SKG’nin soyulması gibi pek çok skandal var. BirGün’ün haberine göre Dr. Güray Kılıç, AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir kez daha çöktüğünü belirterek “Sağlıkta piyasalaşma bu kez de yenidoğan yoğun bakım servislerinde felakete yol açtı” dedi. SGK’nin özel sağlık kurumlarından hizmet alımına son verilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç “Yoğun bakım servislerine el konulmalıdır. Bu vahim olay ile ortaya çıkan tablonun gerçek sorumlularının da halka hesap vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

2020 öncesi de var

“Yenidoğan çetesi” iddianamesinde adı geçen Reyap Hastanesi ve çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’nın çalıştığı hastanede ikiz bebeklerinden birisini kaybeden baba Ozan Öztürk, yaşadığı süreci anlattı. Öztürk, “Çocuğum bu yenidoğan çetesinin elinde katledilen meleklerden birisidir. İddianame 2020 yılı ve sonrası için düzenlenmiş olsa da bizim doğum yılımız 2019’du. Bu iddianamenin öncesi de olduğuna biz diğer aileler gibi emin olmaya başladık. Farklı ailelere hastanede kalp doktoru olmadığını, çocuğun kalbinde problem olduğunu ve dışarıdan kardiyoloji doktorunu ücreti mukabilinde getirip muayene ettireceklerini beyan etmişlerdi. Biz de bu beyanları yeni öğrendik ve bize aynı şekilde cümleler söyleyip bizi de bu şekilde kandırdılar. Gelen kardiyoloji doktorunun doktor olup olmadığından dahi şuan şüpheliyiz. Bu katillerin en üst düzeyde ceza alması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ankara - Anka

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