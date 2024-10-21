Sağlıksız sağlık sistemi

Kamuoyunda infial oluşturan ve onlarca bebeği göz göre göre ölüme gönderen, “Yenidoğan çetesi” skandalının ardından gözler, sağlık sistemindeki aksaklıklara çevrildi.

Şimdi de diyaliz çetesi

“Yenidoğan Çetesi”nin suç dosyası çok kabarık

Sağlık Bakanlığı deneme tahtası değildir

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne yönelik iddialar ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Hastalardan usulsüz malzeme parası ve yüksek miktarda bıçak parası talep etmek de hastaneye yönelik bazı iddialar arasında yer aldı. Mağdur edilen hastaların şikayetlerinin ise örtbas edildiği savunuldu.

HASTADAN 3 BİN AVRO İSTENDİ

Aralarında hastane personelinin de yer aldığı iddia sahiplerinin anlattıkları, skandalın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Cerrahide kullanılması gereken bir malzeme için hastalardan 3 bin avroya kadar para istendiği kaydedilerek, “Hemen her alanda hastalardan malzeme parası talep ediliyor. Bu tutar bazen 50 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor” denildi.