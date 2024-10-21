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21 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Şimdi de diyaliz çetesi

21 Ekim 2024, Pazartesi 15:48
Türkiye, “Yenidoğan çetesi” skandalı ile çalkalanırken, bu kez “diyaliz çetesi” gündeme geldi.

Sözcü’den İpek Özbey’in sunduğu Nokta Atışı programında konuşan Gazeteci Fatih Ergin, İstanbul’da yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiğini ileri sürdü. Sevk edilen özel hastanede hastanın hikâyesine ve epikriz raporuna bakılmadığını belirten Ergin, bazı hastaların dosyalarına diyalize bağlanmadığı halde “diyalize bağlandı” yazıldığını belirtti. Ergin, “Özellikle yatağa bağlı hastaları usulsüz şekilde diyalize sevk ediyorlar, SGK’yı dolandırıyorlar” dedi.

Haber Merkezi

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