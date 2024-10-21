Şimdi de diyaliz çetesi

Türkiye, “Yenidoğan çetesi” skandalı ile çalkalanırken, bu kez “diyaliz çetesi” gündeme geldi.

Sözcü’den İpek Özbey’in sunduğu Nokta Atışı programında konuşan Gazeteci Fatih Ergin, İstanbul’da yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiğini ileri sürdü. Sevk edilen özel hastanede hastanın hikâyesine ve epikriz raporuna bakılmadığını belirten Ergin, bazı hastaların dosyalarına diyalize bağlanmadığı halde “diyalize bağlandı” yazıldığını belirtti. Ergin, “Özellikle yatağa bağlı hastaları usulsüz şekilde diyalize sevk ediyorlar, SGK’yı dolandırıyorlar” dedi. Haber Merkezi

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