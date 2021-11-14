"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Şahabeddin Ünlü dualarla uğurlandı

14 Kasım 2021, Pazar
Cuma günü vefat eden, Afyon-Bolvadinli “Ünlü” ailesine mensup Nur Talebesi Şehabettin Ünlü dualarla defnedildi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Bolvadin'den geçerken arabasının peşinden koşarak "Bediüzzaman Dede" diyen çocuklardan biri de Şahabeddin Ünlü olmuştu.Cenaze namazı dün Eskişehir'deki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camiinde kılınan Ünlü, sonrasında dualarla Asri Mezarlık'da defnedildi.Bursa Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi, Eskişehir Milli Eğitim Müdür Muavinliği, Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim görevlisi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Genel Sekreterliği vazifelerinde bulunduktan sonra, son olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi olarak emekli olmuştu.

Yeni Asya / Eskişehir

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençler katılımcı demokrasi istiyor

    Halkın 5’te 1’i yeterince ısınamıyor
    📷

    'Bu ayvadan yiyen elma yemeyi bırakıyor'

    Türkiye, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti

    İndirin o resmi oradan

    Kira uyarısı

    Elektrik şirketlerinin yeni oyunu

    % 48 faturasını ödeyemedi

    Son 24 saatte 215 kişi vefat etti

    Vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı

    Sedat Peker: En çok bilgi akışı AKP içinden

    'Diyet, ilaç ve egzersiz ihmal edilmezse diyabet hiçbir problem oluşturmaz'

    Salgında en çok sağlık çalışanlarının ruh sağlığı olumsuz etkilendi

    Paris Ulu Cami'den, Fransız hükümetine 'dışlanma' tepkisi: ''Reddediyoruz''

    “Bosna Kasabı” lakaplı zalim Mladic'in duvar resminin korunmasına BM'den tepki

    'Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden büyük endişe duyuyoruz'

    Hollanda, 3 hafta 'kısmi kapanma'ya gidiyor

    Biden - Şi görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama
    📷

    Doğu'da en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü

    TBMM'nin Azerbaycan kararı Resmi Gazete'de

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hakka hizmet iddiasındakiler daha neyi bekliyorsunuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Mevziler el mi değiştiriyor?
    Misbah ERATİLLA

    Lâdikli Ahmet Ağa ve Bediüzzaman
    Osman ZENGİN

    Şahabeddin Ünlü
    Adnan NACİR

    WhatSevapp
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    La ikrahe fid din
    Risale-i Nur'dan

    Bâkî bir hüsün, fânî bir müştaka razı olamaz
    Ramazan Çalışan

    Bu kâinat, sultansız olmaz
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nurdaki guruplar ve özellikleri - 4

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.