Şahabeddin Ünlü dualarla uğurlandı

Cuma günü vefat eden, Afyon-Bolvadinli “Ünlü” ailesine mensup Nur Talebesi Şehabettin Ünlü dualarla defnedildi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Bolvadin'den geçerken arabasının peşinden koşarak "Bediüzzaman Dede" diyen çocuklardan biri de Şahabeddin Ünlü olmuştu.Cenaze namazı dün Eskişehir'deki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camiinde kılınan Ünlü, sonrasında dualarla Asri Mezarlık'da defnedildi.Bursa Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi, Eskişehir Milli Eğitim Müdür Muavinliği, Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim görevlisi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Genel Sekreterliği vazifelerinde bulunduktan sonra, son olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi olarak emekli olmuştu. Yeni Asya / Eskişehir

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