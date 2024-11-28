Sahte dolar krizi

Türkiye, fiziki dolar alım-satımını neredeyse durma noktasına getiren sahte dolar kriziyle çalkalanıyor.

‘Sahte dolarlar’ döviz büroları ve bankalardaki makineler tarafından gerçeğinden ayırt edilemiyor. Son edinilen bilgiler ışığında ise olayın ilk düşünülenden çok daha kapsamlı ve organize olabileceği iddiası konuşuluyor. Konuyla ilgili Habertürk’e konuşan kaynaklar sahte dolar banknotlarının ilk olarak Güneydoğu sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye sokulduğunun düşünüldüğünü iddia etti. Haber Merkezi Haber Merkezi

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