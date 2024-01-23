Sahte ve standart dışı plaka kullanmaya devam edenlere uyarı

İçişleri Bakanlığı, Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024 ve sonrası ilk kez tescil edilen araçlar ile yeniden tescil plakası basılan araçlarda karekod (QR kod) ve tanım numarası bulunmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Sahte veya APP kullanılması durumunda, derhal bu plakaların çıkartılması ve devletin belirlediği standartlara uygun plakaların kullanılmaya başlanması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahte ve APP kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur. APP kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Trafik sorunlarının çözümü, trafik kurallarına uyumla sağlanır, lütfen trafik kurallarına uyalım."