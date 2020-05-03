Salgına bakış açımız değişti

Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili umut verici açıklamalarıyla Türkiye’nin koronavirüs salgınına bakış açısı yumuşadı.

Her geçen gün salgınla ilgili yeni haberlerin ve gelişmelerin olduğu bir durumda NG Araştırma şirketi kamuoyunu aydınlatmak için devam niteliğinde 3. araştırmasını yaptı. Koronavirüsle ilgili kamuoyu araştırması, 27-29 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde 81 ilden, 15 yaş üzeri 2191 kişinin katılımı ile online araştırma platformu benderimki.com üzerinde gerçekleşti. Araştırma sonucunda geçtiğimiz 2 haftalık süreçte koronavirüse yakalanmaktan korkanların oranı yüzde 80’den yüzde 77’ye geriledi. Mevcut duruma baktığımızda Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili umut verici açıklamaları, iyileşen hasta sayısının vaka sayısından fazla olması, Türkiye’den ve dünyadan aşıyla ilgili gelen haberler karamsar bakış açısını biraz yumuşatmış olabilir.

‘Birkaç ay içinde bitebilir’

‘Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınabilir?’ sorusuna verilen cevaplara göre ağırlıklı beklenti, bu salgının birkaç ay içinde kontrol altına alınacağı yönünde. 2 hafta önce yapılan araştırma sonuçlarına kıyasla, katılımcıların koronavirüse karşı alınan tedbirlerdeki memnuniyet seviyesinin arttığını görülüyor. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülkemizde alınan tedbirlerin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 44’den yüzde 63’e yükseldi. Yeterli olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 49’dan yüzde 31’e düştü.

Salgının olumlu yanları var

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de salgının ekonomik boyutlarını en aza indirmek için bazı yardım paketleri açıklandı. Katılımcıların yüzde 88’i salgının ekonomik etkilerinin olumsuz olacağını bekliyor. Diğer yandan araştırmaya katılanların yüzde 83’ü önümüzdeki 1 sene içerisinde işsizlik oranının artacağını düşünürken, yüzde 12’si değişmeyeceğini düşünüyor. Araştırmaya katılan her 4 kişiden 1’i salgının olumlu yönleri de olduğunu düşünüyor. Bu yönlerin neler olduğunu sorduğumuzda en çok vurgulanan noktalar şunlar oldu: “Çevre kirliliğinin azalması. Aileyle daha çok zaman geçirebilme fırsatı. Dinî açıdan bir uyarı ve değerlendirme fırsatı. Kişisel hijyen ve genel temizliğin öneminin farkına varılması. Salgından dolayı yaşanan ölümler ve kısıtlamalar nedeniyle elimizdekilerin kıymetini anlama.”

Yüzde 84 evde kalıyor

Sağlık Bakanlığı ve uzmanlar bu nedenle ‘Evde Kal’ çağrısı yapıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 25’i hiç evden çıkmadığını belirtti. Ülkemizde sürekli sokağa çıkma yasağı ilan edilmese de salgın sürecini yavaşlatmak için bazı kısmi yasaklar uygulanıyor. Katılımcıların yüzde 84’ü bu yasağı doğru bulduğunu belirtirken, yüzde 6’sı doğru bulmadığını belirtiyor. Hem iş hayatının etkilenmemesi hem de koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla alınan haftasonları için genel sokağa çıkma yasağı kararı katılımcıların çoğunluğu tarafından büyük takdir görmüşe benziyor. Katılımcıların yüzde 83’ü haftasonu sokağa çıkma yasağını olumlu bulurken, yüzde 10’u ise aynı görüşte olmadığını belirtti. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma yasağı uygulamasına olumlu bakanların oranı diğerlerine oranla daha düşük. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulamasına sıcak bakanların oranı yüzde 62.

HABER: SÜREYYA NUR İŞLER