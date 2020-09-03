Salihoğlu’nun Babası Hacı Salih Efendi ve Mehmet Gürbüz vefat etti

Gazetemiz yazarlarından M. Latif Salihoğlu’nun babası Hacı Salih Efendi, dün sabah saatlerinde Batman’ın Kozluk ilçesinde vefat etti.

Hacı Salih Efendi, aile kabristanına duâlarla defnedildi. Yazarımıza ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mehmet Gürbüz de vefat etti Yeni Asya’nın emekli muhasebe müdürlerinden Mehmet Gürbüz, vefat etti. Gürbüz, 1990 öncesinde Yeni Asya Tesisleri Yenibosna’da faaliyet gösterirken muhasebe müdürlüğü yapmıştı. Gürbüz, emekli olduktan sonra memleketi Tekirdağ’da yaşıyordu. Bir ziyaret vesilesiyle yurt dışında olan Gürbüz, vefat ettiği Arnavutluk’ta duâlarla defnedildi. İstanbul - Yeni Asya

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