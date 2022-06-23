‘Sansür yasası’nın TBMM’de görüşülmesi ertelendi

Sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu teklifi görüşmeleri ertelendi.

Sansür ve istibdat kanununa hayır

Duyuruyu CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından paylaştı. CHP’li Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurul görüşmeleri, girişimlerimiz sonucu üzerinde parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için bu hafta ertelenmiştir.” ifadelerini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dezenformasyon adı altında halkın haber alma, düşünce ve ifade özgürlüğüne hançer gibi saplanacak ve Anayasa’ya aykırılıklar taşıyan sansür yasası, Adalet Komisyonundaki çabalarımız ve parti grubumuzun girişimleri sonucu, tekrar müzakere edilmek üzere ertelendi. Türkiye’yi daha da otoriterleştirme amacı taşıyan yasa teklifine karşı ilerleyen günlerde de demokrasi ve hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Tartışmalı sosyal medya düzenlemesi hakkında

Dezenformasyonla mücadele gerekçesiyle gündeme getirilen, kamuoyunda ‘sosyal medya yasası’ olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklifle; ‘gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan’ kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Basın kartı resmi kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Komisyonda kabul edilen teklife göre, yasal zemine kavuşturulmaları amacıyla internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin hususlar Basın Kanunu’nun kapsamına alınarak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirileceği öngörülüyor.