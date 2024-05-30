"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Sansür yasasından daha ağır

30 Mayıs 2024, Perşembe 12:05
“Etki ajanlığı” suçuna tepki veren uzmanlar, “Sansür yasasına rahmet okutacak, amaç gazetecileri susturmak” diyor.

AKP ve MHP’nin yasalaştırmayı öngördüğü 9. Yargı Paketi’nde yer alan “etki ajanlığı” suçu düzenlemesine tepkiler sürüyor. Ankara Barosu, iktidar cephesince “etki ajanlığı suçu” oluşturulması girişimini, devlete güven duyulmasını sağlayacak “hukuki güvenlik” ilkesine aykırı bulduğunu açıkladı ve “Meşru ve anayasal temi̇nat altındaki̇ faali̇yetler bi̇r hukuk devleti̇nde suç hali̇ne geti̇ri̇lemez” mesajı verdi.

Yazılı açıklamada, “Bireyler ve basın mensupları, bu belirsiz kanun hükmü karşısında, suçlamaktan korkarak kamunun bilmesi gerekenleri araştırmaktan ve yazmaktan kaçınacaklardır. Gerçekten bu türden belirsiz düzenlemelerin yarattığı asıl sorun; bu hükümlerden hareketle kurulan mahkûmiyet hükümlerinin sayısı değil; özgür araştırma, haber alma ve kamusal tartışma ortamlarını bir bütün olarak ‘donmasına’ yol açma potansiyelidir. Bu durum, AİHM kararlarında özellikle basın özgürlüğüne yönelik tehditleri açıklarken kullanılan ‘caydırıcı etki’ kavramının ta kendisine denk düşmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Düşünce özgürlüğü baskılanacak

VOA Türkçe’nin haberine göre TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Bu düzenlemenin başından beri karşı çıktığımız Dezenformasyon Yasası’ndan çok daha ağır sonuçları olacak. AYM ve AİHM önünde Türkiye aleyhine kararlarda bir leke olarak duracak. Düzenlemede Türkiye aleyhine kara propaganda yapanların cezalandırılacağı belirtiliyor. Ancak kara propagandanın nasıl tanımlanacağı bilinmiyor. Bu düzenleme mutlaka 9. Yargı Paketi’nden çıkarılmalı. İktidar hoşuna gitmeyen tüm haberleri bu kapsama koyabilir, yeni bir cadı avı başlatabilir” dedi. Düzenlemenin sadece gazetecileri değil tüm toplumun düşünce özgürlüğünü baskı altına almayı hedeflediğini belirten Sibel Güneş, meslekleri gereği araştırma yapan insanları olağan şüpheli haline getirmekten kaçınılması çağrısında bulundu. Cemiyeti’nin avukatı Gökhan Tekşen de, “etki ajanlığı” düzenlemesiyle oluşturulan yeni suç tipinin salt düşünceyi dahi suça çevirmesinin mümkün olduğunu ve bunun suçun kanuniliği ilkesine aykırılık içerdiğini vurguladı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Save the Children: İsrail, UAD’nin kararlarını açıkça yok saydı

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü uyardı: Dolandırıcılara dikkat!

    ABD Ulusal Kalkınma Ajansı: Gazze’de koşullar her zamankinden daha kötü

    Biden yönetiminin Gazze politikasına karşı bir tepki istifası daha

    Sansür yasasından daha ağır

    Depremzedeler alt yapısız konteynerlarda yaşıyor

    Belçika’da İsrail’e akademik boykot

    Beyaz Saray'a göre İsrail kırmızı çizgiyi aşmamış!

    Derin bürokrasi iktidarı teslim alıyor

    Fransa: BM, Gazze konusunda sadece konuşmamalı, harekete geçmeli!

    Doktorlar aileleri uyarıyor: Obezite, çocuklarda hipertansiyonu artırdı

    İsrail dünyayı kaosa sürüklüyor

    İsrail 16 bin çocuk öldürdü

    Sığınacak yerleri kalmadı! Gazze'deki 10 bin hastaya tahliye gerekiyor!

    Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları arttı

    Sorun öldürmekle değil, yaşatmaya vesile olmakla çözülür

    Gazze’ye yardımlar okyanusta bir damla

    Konsey konuşmasın, harekete geçsin

    Kolombiya'dan BM'ye çağrı: Gazze'ye barış gücü gönder

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kursiyer teğmen, askerî öğrenci ve erler
    Osman ZENGİN

    200 lira, ne zaman 20 lira olacak?
    Risale-i Nur'dan

    Ekser azaplar gençlik sû-i istimalinin neticesi
    Cevher İLHAN

    “Politik ikiyüzlülüğün” son tezâhürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Kartal ve kuzgun
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhtisas, ihtisas, ihtisas...
    Ahmet BATTAL

    Seçmenin sayıklayanı ayıklama görevi
    Ali FERŞADOĞLU

    Enflasyon ve Süleyman Demirel Haftası!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.