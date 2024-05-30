Sansür yasasından daha ağır

“Etki ajanlığı” suçuna tepki veren uzmanlar, “Sansür yasasına rahmet okutacak, amaç gazetecileri susturmak” diyor.

AKP ve MHP’nin yasalaştırmayı öngördüğü 9. Yargı Paketi’nde yer alan “etki ajanlığı” suçu düzenlemesine tepkiler sürüyor. Ankara Barosu, iktidar cephesince “etki ajanlığı suçu” oluşturulması girişimini, devlete güven duyulmasını sağlayacak “hukuki güvenlik” ilkesine aykırı bulduğunu açıkladı ve “Meşru ve anayasal temi̇nat altındaki̇ faali̇yetler bi̇r hukuk devleti̇nde suç hali̇ne geti̇ri̇lemez” mesajı verdi.

Yazılı açıklamada, “Bireyler ve basın mensupları, bu belirsiz kanun hükmü karşısında, suçlamaktan korkarak kamunun bilmesi gerekenleri araştırmaktan ve yazmaktan kaçınacaklardır. Gerçekten bu türden belirsiz düzenlemelerin yarattığı asıl sorun; bu hükümlerden hareketle kurulan mahkûmiyet hükümlerinin sayısı değil; özgür araştırma, haber alma ve kamusal tartışma ortamlarını bir bütün olarak ‘donmasına’ yol açma potansiyelidir. Bu durum, AİHM kararlarında özellikle basın özgürlüğüne yönelik tehditleri açıklarken kullanılan ‘caydırıcı etki’ kavramının ta kendisine denk düşmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Düşünce özgürlüğü baskılanacak

VOA Türkçe’nin haberine göre TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Bu düzenlemenin başından beri karşı çıktığımız Dezenformasyon Yasası’ndan çok daha ağır sonuçları olacak. AYM ve AİHM önünde Türkiye aleyhine kararlarda bir leke olarak duracak. Düzenlemede Türkiye aleyhine kara propaganda yapanların cezalandırılacağı belirtiliyor. Ancak kara propagandanın nasıl tanımlanacağı bilinmiyor. Bu düzenleme mutlaka 9. Yargı Paketi’nden çıkarılmalı. İktidar hoşuna gitmeyen tüm haberleri bu kapsama koyabilir, yeni bir cadı avı başlatabilir” dedi. Düzenlemenin sadece gazetecileri değil tüm toplumun düşünce özgürlüğünü baskı altına almayı hedeflediğini belirten Sibel Güneş, meslekleri gereği araştırma yapan insanları olağan şüpheli haline getirmekten kaçınılması çağrısında bulundu. Cemiyeti’nin avukatı Gökhan Tekşen de, “etki ajanlığı” düzenlemesiyle oluşturulan yeni suç tipinin salt düşünceyi dahi suça çevirmesinin mümkün olduğunu ve bunun suçun kanuniliği ilkesine aykırılık içerdiğini vurguladı.

Haber Merkezi