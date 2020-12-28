Saray ve AKP’nin AYM çelişkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Hürriyet’teki mülâkatında şu görüşü savundu:

“AİHM kararları da Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları gibi esastan bağlayıcı değildir, bunu unutmamak lazım. AİHM kararları bir konuda ihlal tespit ederse ilgili mahkeme ihlal tespit edilen dosyayı yeniden ele alır bağlayıcılığı bu kadardır. AİHM’nin ve AYM’nin ihlal kararlarında mahkemeler eğer kesin mahkeme kararı varsa yeniden yargılama yoluyla, eğer yürüyen dava varsa yeniden ele alma yoluyla dosyayı değerlendirir. Dolayısıyla ilgili karara ihlali değerlendirmek bakımından uymuş olur, ama işin esası bakımından yine kendi kararını verir.” Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise “AK Partili saygın hukukçu”nun şu değerlendirmesini aktardı: “Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının uygulanması konusunda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Çünkü Anayasa’nın 153. maddesi ve 6216 sayılı yasanın 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcılığı hukuk devletinin elifbasıdır.”