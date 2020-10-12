Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın ateşkesi hiçe sayarak Gence şehrine, sivil yerleşim birimlerine saldırarak savaş suçu işlediğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın devlet düzeyindeki terör politikasının sürdüğünü, Erivan yö- netiminin cezasız kalmasının onu daha fazla savaş suçu işlemeye teşvik ettiğini belirtti. “Ermenistan’ın durdurulması gerek” diyen Hacıyev, Ermenistan’ın sivil nüfusa yönelik saldırısını “vandalizm ve barbarlık” şeklinde nitelendirerek saldırının Azerbaycan halkına karşı yeni bir soykırım eylemi olduğunu kaydetti. Hacıyev, “Askeri operasyonların yapıldığı bölgeden uzak mesafede bulunan sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur. Bu Ermenistan yönetiminin ahlaksız davranışının bir tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

Amacı savaşı bölgeye yaymak

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, sivilleri hedef alan Ermenistan’ın amacının, savaşı bölgeye yaymak olduğunu bildirdi. Kurban, şöyle devam etti: “Ermenistan kaçak ve kalleşçe savaşıyor. Savaşın gittiği bölgede kaybettikçe sivil insanlarının yaşadığı bölgelere bilerek saldırıyor. Beklentisi Azerbaycan’ın da onların sivil insanların yaşadığı yere saldırması. Fakat Azerbaycan insanlığını korumakta, uluslar arası hukuka saygı göstermekte ve bu adımı atmamaktadır. Cephede kaybeden ve kaçak savaşan, sivil hedef alan Ermenistan’ın niyeti savaşı bölgeye yaymak ve diğer ülkeleri de dahil etmek bölgeyi ateşe atmaktır.”

Ermenistan, ateşkese rağmen vurdu

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence şehrinde sivillerin oturduğu meskenlere isabet ettiği ifade edildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısında can verenlerin sayısının 9’a, yaralı sayısının 34’e yükseldiğini duyurdu.

Uluslar arası kamuoyu sesini yükseltmeli

MillÎ Savunma Bakanlığı’nca (MSB), Ermenistan’ın ateşkesi ihlâl etmesine ilişkin, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi. Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ın şimdi de ateşkesi ihlâl ettiği vurgulanan paylaşımda, “Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslar arası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir” ifadeleri kullanıldı.