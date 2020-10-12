"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Savaş suçu

12 Ekim 2020, Pazartesi 00:01
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın ateşkesi hiçe sayarak Gence şehrine, sivil yerleşim birimlerine saldırarak savaş suçu işlediğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın devlet düzeyindeki terör politikasının sürdüğünü, Erivan yö- netiminin cezasız kalmasının onu daha fazla savaş suçu işlemeye teşvik ettiğini belirtti. “Ermenistan’ın durdurulması gerek” diyen Hacıyev, Ermenistan’ın sivil nüfusa yönelik saldırısını “vandalizm ve barbarlık” şeklinde nitelendirerek saldırının Azerbaycan halkına karşı yeni bir soykırım eylemi olduğunu kaydetti. Hacıyev, “Askeri operasyonların yapıldığı bölgeden uzak mesafede bulunan sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur. Bu Ermenistan yönetiminin ahlaksız davranışının bir tezahürüdür” ifadelerini kullandı. 

Amacı savaşı bölgeye yaymak

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, sivilleri hedef alan Ermenistan’ın amacının, savaşı bölgeye yaymak olduğunu bildirdi. Kurban, şöyle devam etti: “Ermenistan kaçak ve kalleşçe savaşıyor. Savaşın gittiği bölgede kaybettikçe sivil insanlarının yaşadığı bölgelere bilerek saldırıyor. Beklentisi Azerbaycan’ın da onların sivil insanların yaşadığı yere saldırması. Fakat Azerbaycan insanlığını korumakta, uluslar arası hukuka saygı göstermekte ve bu adımı atmamaktadır. Cephede kaybeden ve kaçak savaşan, sivil hedef alan Ermenistan’ın niyeti savaşı bölgeye yaymak ve diğer ülkeleri de dahil etmek bölgeyi ateşe atmaktır.” 

Ermenistan, ateşkese rağmen vurdu

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence şehrinde sivillerin oturduğu meskenlere isabet ettiği ifade edildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısında can verenlerin sayısının 9’a, yaralı sayısının 34’e yükseldiğini duyurdu.

Uluslar arası kamuoyu sesini yükseltmeli

MillÎ Savunma Bakanlığı’nca (MSB), Ermenistan’ın ateşkesi ihlâl etmesine ilişkin, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi. Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ın şimdi de ateşkesi ihlâl ettiği vurgulanan paylaşımda, “Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslar arası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir” ifadeleri kullanıldı.

AA

Etiketler: savaş suçu
Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş suçu

    'Hükümete kalırsa ülkenin yarısı hain'

    Eğitimde karmaşa

    Yüz yüze eğitimde ikinci aşama

    Milli Takım Rusya'dan 1 puanla döndü

    Dünya genelinde son 24 saatteki gelişmeler

    Newton Müslüman oldu: İslam'da her sualin cevabı var

    KKTC Cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak

    Trabzon'da 35 farklı noktada yangın: Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan açıklamalar

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 59 kişi daha vefat etti

    Kumaş maskeler de işe yarıyor

    Mısır’a ‘idamı kaldır’ çağrısı

    ABD'de seçim anketlerinde son durum ne?

    Apple 5G uyumlu iPhone 12 serisini tanıtacak

    AB'den Dağlık Karabağ'da 'Ateşkese uyulsun' çağrısı

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 219 bin 300'e yükseldi

    Balinaların nesli tükeniyor

    Şehidimizi duâlarla uğurladık

    Türkiye geçen ay en çok savunma ihracatını Azerbaycan'a yaptı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Hükümete kalırsa ülkenin yarısı hain'
    Süleyman KÖSMENE

    Bekârlık bîkârların kârıdır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Külliyatın bütün versiyonları
    Şükrü BULUT

    Klâsik tarikat yapılarından cemaatleşmeye...
    Genel

    Eğitimde karmaşa
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bu kadar hadis nasıl akılda kalır?”
    Risale-i Nur'dan

    Meşguliyetimiz, yeryüzündeki en büyük mesele
    M. Said ZEKİ

    Bizi uykumuzdan uyandırma(!)
    Mehmet KARA

    “Niye var bu Sayıştay?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.