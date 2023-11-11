Savaşı durduracak siyasi iradeye ihtiyaç var

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrası yaşananları ve insani yardım faaliyetlerini yerinde incelemek için Mısır’a giden Saadet-Gelecek Grubu Milletvekili Heyeti, izlenimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, “İslam İşbirliği Teşkilatı başta, yardımların doğrudan İsrail’in denetimine girmeden, doğrudan Refah Sınır Kapısı geçişini temin edecek altyapıyı oluşturmak zorundalar. İsrail bazen Kerem Şalom Sınır Kapısı’nda ‘benim denetim mekanizmam bozuldu’ şeklindeki gerekçelerle yardımların girişini engelliyor” dedi. Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ise “Asıl ihtiyaç İsrail’i durduracak, savaşı durduracak, siyonizme haddini bildirecek siyasi bir iradeye ihtiyaç var. İkinsici ise Gazze’ye iyi niyetle yardım ediyoruz’ düşüncesiyle Gazze’nin boşaltılması hem Gazze’ye hem Filistin’e yapılabilecek en büyük ihanettir. Asla unutulmaması gereken Türkiye açısından Filistin’de yaşananlar bizim için insani bir mesele olmakla beraber milli bir meseledir. Çünkü bugün İsrail’i yönetenler bu bölgede var olan bütün ülkeleri tehdit ediyorlar” ifadelerini kullandı. Yalova - Recep Bozdağ

Okunma Sayısı: 226

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.