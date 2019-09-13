Savcılık: Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması ‘ifade özgürlüğü’

23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın TRT Kurdi’ye çıkartılmasıyla ilgili yapılan suç duyurusuna Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘ifade özgürlüğü’ gerekçesiyle soruşturmaya değer bulunmadı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, İstanbul’da yaşayan Nuri Başkapan adlı şikayetçinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Kurdi Genel Koordinatörü Mustafa Ekici ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı hakkında ‘terör örgütüne yardım ve yataklık, vatana ihanet, suçu ve suçluyu övme’ iddiasıyla yaptığı suç duyurusu şikayeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendi. İnceleme sonunda savcılık, ‘Soruşturma yapılmasına yer olmadığı’ kararı verdi.

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