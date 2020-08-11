"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına ilişkin açıklama

11 Ağustos 2020, Salı 19:00
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edeceğini bildirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

Savunma sanayisindeki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, siber güvenlik, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projelerin karara bağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin son dönemde sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde büyük bir başarıyla sürdürdüğü harekatlarda kullandığı pek çok sistemin Türk savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünler olduğu gündeme getirilerek, yerli ve milli savunma sanayiinin önemi ve değeri bir kez daha vurgulanmıştır.

Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimizin kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştığı, yerli ve milli teknoloji alanında önemli başarılara imza attığı belirtilen toplantıda, salgın sonrası dönemde de çalışmaların büyüyen bir kararlılıkla devam edeceği, sektörler arası tecrübe paylaşımına ve ihracata özel bir önem verileceği dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."

AA

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı hakkında DSÖ'den açıklama

    ABD'de son 24 saatte 653 ölüm ve 52 bin yeni vaka!

    Beyrut'ta ölü sayısı 171'e yükseldi

    'Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım'

    Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına ilişkin açıklama

    Akşener'den 'erken seçim' değerlendirmesi

    'Akdeniz için tüm tedbirler alındı'

    Belarus’ta 2 binden fazla kişi gözaltına alındı

    'İsrail, Lübnan sınırını ihlal etti'

    Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü

    Rize'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

    AB'den Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısı

    İngiltere’de karantina döneminde 730 bin kişi işinden oldu

    Putin açıkladı: İlk koronavirüs aşısı tescillendi

    'Arap Birliğinin köklü reformlara ihtiyacı var'

    Lübnan'da protestocular parlamentonun değişmesini istiyor

    Karaman'da düğünlere saat sınırı

    Gaziantep'te koronavirüse karşı alınan tedbirler sonuç vermeye başladı

    Benzine zam gelmesi bekleniyor

    İsrail, Gazze'nin tek ticaret kapısını kapatıyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Ekonomik çöküş vahameti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Peter Barnett vefat etti
    Genel

    Milleti aldatmayın
    Süleyman KÖSMENE

    Ferman dinlemeyen latifeler
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetçi ve yöneticileri sorgulamayacak mıyız?
    Genel

    Paketlenmiş ürünlere dikkat!
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî ve tükenmez bir hazinenin bileti
    Genel

    Salgında tehlikeli yeni dönem
    Osman ZENGİN

    Kâbe, cami ve dershane…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.