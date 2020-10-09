Sayıştay’dan “İBB raporu”

Sayıştay, 2019 raporunda, İBB’nin derneklere, vakıflara, kişilere yapılan yardımların kanunsuz olduğunu tesbit etti.

Sayıştay’ın “2019 Düzenlilik Denetim Raporu”nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bazı dernek ve vakıflara ait bakım ve onarım işlerinin yaptırdığı, belediyeye ait araçların dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde kullandırıldığı konularında tespitler yer aldı. Independent’ın haberine göre, kurum raporunda, ücretsiz yapılan bu işlemlerin kanunsuz olduğuna dikkat çekti. Dernek ve vakıflarca kullanılan binaların bakım ve onarım işlerinin İBB tarafından yaptırılması, Sayıştay raporunda şu ifadelerle belirtildi:

Görevlendirilmiş, ücreti alınmamış

“İdare tarafından bazı dernek ve vakıflarca kullanılan binalara ilişkin bakım ve onarım hizmetinde bulunularak yasal dayanağı olmaksızın dolaylı yoldan ayni yardımda bulunulmuştur.... Dolayısıyla; dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere belediyeler tarafından yardım yapıla- bilmesini sağlayacak kanunî dayanak mevcut değildir.... Belediyenin görev ve sorumluluk alanlarındaki konularla ilgili olmayan ve mevzuatına göre kabul edilebilir bir hizmet projesini içermeyen protokollere istinalde, vakıf ve derneklerin kullanımındaki taşınmazların bakım ve onarım işlerinin belediyece yaptırılması ve ayni yardımda bulunmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir.” Raporda, İBB’ye ait araçların, dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde kullandırıldığıyla ilgili olarak “İdare taşıtları, mevzuatına göre kabul edilebilir bir ortak hizmet projesi olmaksızın çeşitli dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve kişiler için görevlendirilmiş ve bunun için herhangi bir ücret alınmamıştır” denildi.

Mevzuata uygun yürütülmesi uygun olacak

Ayrıca, araç tahsislerinin mevzuata uygun olmadığına yönelik şunlar kaydedildi: “Belediye araçları ile bu araçlara ilişkin görevlendirmelerin incelenmesi sonucunda; mevzuata göre kabul edilebilir bir ortak hizmet projesi olmaksızın çeşitli dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve kişilerin ihtiyaçları için talepleri üzerine idarenin tasarrufunda bulunan otobüs ve minibüs gibi araçların görevlendirildiği, bunun için herhangi bir ücret alınmadığı tespit edilmiştir. Mevzuatına göre kabul edilebilir ortak hizmet projesi mevcut olmadığı sürece, idare araçlarının dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarına veya kişilere ücretsiz veya indirimli tarifeyle kullandırılması yasal olmadığından, idare araçlarının tahsis ve görevlendirme işlemlerinin mevzuatına uygun yürütülmesi uygun olacaktır.”