Sebep “idare-i şahsiye”

Karar yazarı Taha Akyol, dünkü yazısında ekonominin gidişatını değerlendirdi.

Akyol, “Yedi yıl önce TUSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen, yargısı tartışılan bir ülkeye yabancı sermaye gelmeyeceği uyarısında bulunmuştu. Başbakan Erdoğan ise “kendi ülkesini kötülemek ihanettir” diye ağır bir suçlamayla tepki göstermişti. (28 Ocak 2014) Erdoğan bu eleştiriyi “ihanet” suçlamasıyla susturmak yerine ciddiye alsaydı, hukuku üstün, kurumları etkin tutsaydı Türk parası pul olmazdı bugün” ifadesini kullandı. Akyol, “İktidarın 2011’de açıkladığı “2023 Hedefleri”nin yarısına bile ulaşamayacak olmamızın sebebi, insanî gelişme, bilim ve teknoloji, kurumları ve kurallar yerine “idare-i şahsiye” kurmasıdır. Tabiî diğer bir faktör, “yedi düvel” hamasetiyle herkesle kavga ederek yalnızlaşmaktır” görüşünü savundu.

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