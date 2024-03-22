31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) takvimi işlemeye devam ediyor.

Takvime göre; dün itibarıyla propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı. Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59’da sona erecek. Bu zaman zarfında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Independent Türkçe’nin haberine göre Türkiye, 31 Mart’ta sandık başına gidecek. YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti. Buna göre; doğuda oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.

Haber Merkezi