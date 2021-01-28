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Seçmen seçim istiyor

28 Ocak 2021, Perşembe 00:01
MAK ANKETİ: ERKEN SEÇİM İSTEYENLER YÜZDE 49’A ULAŞIRKEN “SEÇİME GEREK YOK” DİYENLER YÜZDE 41; KARARSIZLAR YÜZDE 10.

AKP YÜZDE 32’YE GERİLEDİ

MAK danışmanlık şirketi Ocak ayında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı.  14-26 Ocak arasında yapılan ankette, “Yarın genel seçim olsa” başlığı altında hangi partiye oy verecekleri sorulan vatandaşlardan bu soruyu “AKP’ye” diye cevaplayanların oranı yüzde 32.2 oldu.

ÇOĞUNLUK MEMNUN DEĞİL

“Hayatınızdan memnun musunuz?” sorusuna çoğunluk “Değilim” cevabı verdi. Bu oran CHP’de yüzde 73, İYİ Parti’de yüzde 54 çıkarken MHP’ye oy veren vatandaşların yüzde 11’i, AKP’li vatandaşların da yüzde 14’ü hayatından memnun olmadığını söyledi.

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Seçmen seçim istiyor

MAK araştırma şirketinin anketine göre, seçmenin yüzde 49’u erken seçim yapılması görüşünü bildirirken, kararsızların oranı yüzde 10 oldu.

MAK araştırma şirketi 2021’in ilk anket sonuçlarını açıkladı. Ankette gazeteci ve siyasilere yapılan saldırılar da vatandaşa soruldu. Saldırıya ilişkin vatandaşların yüzde 28’i ülkenin yeniden kardeş kavgasına sürüklenmesinden endişe duyduğunu belirtirken yüzde 41’i ise “Münferit olaylar” olarak yorumladı. Ankette partilerin aldığı olası oy oranları da dikkat çekti. MAK’ın 14-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, “Yarım genel seçim olsa” başlığı altında vatandaşlara hangi partiye oy verecekleri soruldu. Vatandaşın yüzde 32,2’si tercihini AKP’den yana kullandı. CHP yüzde 22,5, İYİ Parti yüzde 12,3 oy alırken, baraj altında kalan HDP yüzde 8, MHP ise yüzde 7,7 oy aldı. Ankette Gelecek Partisi’nin yüzde 2,2 DEVA Partisi’nin ise yüzde 2 oy aldığı görüldü. Kararsızlar ise seçim barajını aşarak yüzde 10 çıktı.

Yüzde 10 kararsız

Kararsızların oylarının dağıtılmasıyla Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP yüzde 35,6, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi CHP yüzde 24,9, Meral Akşener’in Genel Başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti yüzde 13,6 oy oranına yükseldi. HDP’nin yüzde 8,9, Devlet Bahçeli’nin partisi MHP ise yüzde 8,5 oy oranına ulaşarak yine seçim barajı altında kaldı. Ankette erken seçim sorusu da vatandaşa soruldu. Seçmenin yüzde 49’u erken seçim yapılması görüşünü bildirirken, erken seçime gerek olmadığını belirten vatandaşların oranı ise yüzde 41 olarak belirtildi. Seçmenin yüzde 10’u ise bu soruya cevap vermekte kararsız kaldı. 

Vatandaş memnun değil

Öte yandan ankette dikkat çeken diğer bir sonuç ise vatandaşın “Hayatından memnun olmadığı” oldu. Partilere göre “Bir bütün olarak düşünüldüğünde, hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?” sorusuna vatandaşın çoğunluğu “Memnun değilim” cevabını verdi. Bu oran CHP’de yüzde 73, İYİ Parti’de yüzde 54 çıkarken MHP’ye oy veren vatandaşın yüzde 11’i, AKP’li vatandaşların da yüzde 14’ü hayatından memnun olmadığını aktardı. Bu soruya cevap vermekte kararsız kalanların oranı ise AKP ve MHP’de yüzde 20’lere ulaştı. 

 

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  • ferhat

    28.1.2021 21:08:33

    Erdoğan ın damadı "kötü günler geride kaldı artık" demişti, meğer ne kadar haklı imiş EROĞAN ile daha beter günlere hazırlıklı olalım

  • Ozer

    28.1.2021 05:42:29

    Reisi cumhur a göre daha çok yapacakları işler var.Erken seçim kararı nasıl aldırılır.Anketler yeterlimidir.Parti başkanları seçmenini büyük pankartlarla sokağa indirmelidir.Ortak slogan olmalı.TÜRKİYE akp DEN BÜYÜKTÜR.Yeter söz seçmenin...Üretmediğine binemezsin...gibi.Mücahitler dışarı Mütahitler içeri...Daha niceleri karşılık bulur.

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