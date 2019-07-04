Şeffaf belediyeciliğe yoğun ilgi

Türkiye’de şeffaf yönetim anlayışı, 31 Mart yerel seçimlerinde pek çok aday tarafından öne çıkarılan vaatlerden biri oldu.

Bu adaylardan seçimi kazananlar, verdikleri sözler doğrultusunda şeffaf belediyecilik için adım atmayı sürdürüyor. Belediyelerin canlı yayınlarına gösterilen ilgi de kamu kaynaklarının kullanımı konusunda hassaslaşan vatandaşların şeffaf yönetim talebine işaret ediyor. Şeffaf belediyecilik ilkeleri doğrultusunda hareket eden yerel yöneticilerden biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. DW Türkçe’ye konuşan Yavaş, şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir belediyecilik anlayışı benimsediklerini ifade etti. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kent konseyi ve üniversitelerle birlikte hareket edeceğini söyleyen Yavaş, “Vatandaş, belediyeye ödediği verginin çarçur edilmediğini görecek” dedi. 24 Haziran’da Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ve canlı olarak sosyal medyadan yayınlanan çelik boru alım ihalesini 400 bin kişinin izlemesini değerlendiren Yavaş, “Katılan firma sayısı ve rekabet arttı. Bir ihaleyi 400 bine yakın kişinin izlemesi şeffaflığa olan desteğin göstergesidir. Vatandaşlarımız, artık televizyon ya da internet başında dizi, film izlemek yerine bu ihalelere ilgi gösteriyor. Bu da aslında, bizim ne kadar doğru bir yol izlediğimizin göstergesi” dedi.

Belediyede inanç masaları olacak

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. İmamoğlu, “Kadim kent İstanbul’un içinde barındırdığı tüm manevî dünyaya karşı olan eşitlikçi tavrımızı göstermek adına kendilerine de belirttim ki, belediyemizin bir inanç masası olacak” dedi. Görüşmenin ardından Bartholomeos ve İmamoğlu gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu şöyle konuştu; “Kadim kent İstanbul’un içinde barındırdığı tüm manevi dünyaya karşı olan eşitlikçi tavrımızı göstermek adına kendilerine de belirttim ki belediyemizin bir inanç masası olacak. ve bu inanç masası aynı zamanda şehrimizin kendi yöneten belediyenin her inanca saygılı her inanca eşitlikçi tavrı ortaya koyma adına bu masanın aktif hale gelmesi ve bize tavsiye ve önerilerde bulunmasını önemsediğimizi belirttik.”

Şeffaflık Derneği: Şeffaf yönetime özlem duyuluyor

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan da, yerelden başlayan şeffaflık talebinin demokrasinin gelişmesine katkı sağlayacağı görüşünde. Şeffaf yönetim için en önemli kriterin siyasî irade olduğunu aktaran Özarslan, “Yerel yönetimlerde alınan kararların hayatımıza etkisi büyük. Bu sebeple karar alma süreçlerinde katılımcı olan yerel yönetimler, yolsuzluklardan uzak duruyor” diye konuştu. Vatandaşların canlı yayınlanan belediye meclis toplantılarına yönelik yoğun ilgisini, şeffaf yönetime duyulan özlem olarak değerlendiren Özarslan, “Yurttaşların şeffaflık bilinci gelişiyor ve demokrasiye ilişkin umudu artıyor. Sokak röportajlarında sık sık vergilerinin nereye gittiğini sorguluyorlar. Şehrin iyi yönetilebilmesi için hesap soran, denetim yapan bir güç gerekiyor. Bu güç de halktan başkası değil” diye konuştu.