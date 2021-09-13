Şehidimiz dualarla uğurlandı

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem’in cenazesi, memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.

Akşehir Devlet Hastanesi’nden alınan Şehit Ömer Faruk Erdem’in (23)Türk Bayrağına sarılı naaşı, Adsız Mahallesi’ndeki babaevinde “helâllik” alınmasının ardından Nasreddin Hoca Meydanı’na getirildi. Şehit Erdem’in naaşı, Konya Müftüsü Ali Öge tarafından kıldırılan öğle namazını müteakip cenaze namazının ardından, Akşehir Şehitliği’nde toprağa verildi.

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