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11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Şehir Üniversitesi: İddialar asılsız

11 Aralık 2019, Çarşamba
İstanbul Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suçlamalarına yazılı cevap verdi.

Açıklamada, “İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ilişkin gündeme getirilen ve Üniversite’yi zan altında bırakan asılsız iddiaları üzülerek takip etmekteyiz. Üniversite’nin tüzel kişiliği, mensupları (öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanları) ve paydaşlarının hakları ile kurumsal ve bilimsel birikimi siyasî tartışmalara kurban edilmemelidir. Üniversitemize yönelik baskı, müdahale ve siyasî tartışmaların eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini kesintiye uğratmasından, devam eden hukuki süreçleri etkilemesinden derin bir kaygı duymaktayız” denildi. Erdoğan’ın iddialarına maddeler halinde cevap veren açıklamanın özet bölümünde şu noktalara dikkat çekildi: “Dragos kampüs arazisinin İstanbul Şehir Üniversitesi’ne devri yürürlükteki yasalara uygun olarak yapılmıştır. İstanbul Şehir Üniversitesi’ne Halkbank tarafından bankacılık mevzuatına uygun olarak kullandırılan yatırım kredisi, bütünüyle kampüs inşaatı için harcanmıştır. İstanbul Şehir Üniversitesi, kredi borçlarını ödeyebilecek kapasiteye sahip olup bu süreçte borçlarının silinerek kamu tarafından yüklenilmesini asla talep etmemiştir. Üniversite’nin talebi mevcut yasalar çerçevesinde borçlarının yeniden yapılandırılmasından ibarettir.”

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