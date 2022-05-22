Şehirlerin geleceği oldu-bittiye getirilemez

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Batı Akdeniz Bölgesi ile ilgili çevre düzeni plan değişikliğini eleştirdi. Subaşı “Batı Akdeniz’deki plan değişikliği kararı tarihi ve doğal zenginlikleri yok edecek bir talan planıdır” dedi.

Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanıp, askıya çıkarıldığını hatırlatan Subaşı, “Böylesi önemli planlamaların, oldu-bittiye getirilmesi, maalesef tarihi ve doğal zenginliklerimizin talan edilmesi dışına bir sonuç doğurmamaktadır” dedi. Koruma altındaki alanlarda yapılaşma kararları alınmasının, doğal sit alanlarına geri dönülmez, telafisi güç zararlar vereceğini dile getiren Subaşı çevresinde de yapılaşma baskılarını artıracağını, yetersiz olan altyapı ve artıma sistemleriyle, doğa kirlenerek, turizmden beklenen fayda sağlanamayacağı gibi, ekosistem de harap edileceğini dile getirdi. Ankara - Ahmet Terzi

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