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3 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Şehit Fethi Sekin rahmet ve dualarla yad ediliyor

03 Ocak 2020, Cuma 15:46
İzmir'de, terör örgütü PKK'nın adliyeye yönelik saldırısına kahramanca karşı koyan ve hayatı pahasına olası faciayı önleyen polis memuru Fethi Sekin, şehit edilişinin 3. yılında rahmetle yad ediliyor.

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, hafızalarda yer aldı. Teröristlerin hain planını bozan kahraman polis Fethi Sekin, 1973’te Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi. Lise eğitimi sonrası Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin, ilk olarak Kilis'te görev yaptı.

Kilis'ten sonra 1999-2002 yıllarında Bingöl'de üniforma giyen Sekin, ardından da büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'e tayin edildi. Şehit Sekin, yaklaşık 9 yıl çalıştığı İzmir'de Motosikletli Şahinler Timi'nde görev aldı.

Cesurca teröristlerin üzerine gitti

PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldiği gün, tecrübesi ve dikkati sayesinde şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı teröristleri fark eden Sekin, hemen beylik tabancasını çekerek müdahale etti. Araçtan inen Fethi Sekin'in bir süre kovaladığı teröristler, yanlarında getirdiği bombayı patlattı.

Peşine düştüğü 2 teröristten birini etkisiz hale getiren Sekin, diğerini yakalamak için mermisi bitene kadar cesurca çatıştı. Kahraman polis, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu, görev yaptığı adliye binasının önünde şehit edildi.

Terör örgütü PKK'nın planladığı saldırıyı önleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürttü.

Evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, kahramanca duruşuyla çok sayıda insanın hayatını kurtardı. Memleketi Elazığ'da ebedi yolculuğuna uğurlanan kahraman polis gibi hain saldırıda adliye personeli Musa Can da vefat etti. Saldırıda 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.

Fethi Sekin gönüllerde taht kurdu

Kahramanlığın sembolü haline gelen Fethi Sekin, Türk halkının gönlünde taht kurdu. Hain saldırıdan sonra İzmirliler, adliyeye gelerek Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

Şehit polisin adını yaşatmak için yurt genelinde birçok yere Fethi Sekin ismi verildi. Memleketi Elazığ’daki şehir hastanesine, İzmir’deki bir okula adı verilen Sekin'in ismi sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde ölümsüzleştirildi.

Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapılıyor. Bazı anne ve babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur olmaları için "Fethi Sekin" ismini verdi.

AA

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